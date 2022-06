Torreira torna all’Arsenal, ma il suo futuro sarà ancora in Italia: c’è un derby all’orizzonte

Quale sarà il futuro di Lucas Torreira? La Fiorentina ha deciso di non riscattare il giocatore, che dunque è tornato all’Arsenal. L’uruguaiano è però fuori dal progetto tecnico dei Gunners e non rimarrà a Londra: il suo futuro sarà verosimilmente ancora in Italia, dove ci sono diverse squadre pronte ad acquistarlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe presto scatenarsi un derby tra Lazio e Roma per Torreira. Sarri lo vede come un’ottima opportunità per la mediana, mentre per Mourinho è un’alternativa nel caso in cui i giallorossi non riescono a chiudere per Aouar del Lione. In scadenza di contratto nel 2023, Torreira potrebbe lasciare l’Arsenal per una somma attorno ai dieci milioni di euro.