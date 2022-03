Torreira una priorità, per Odriozola decide Ancelotti. La complicata situazione per Piatek

C’è anche un corposo capitolo riscatti in casa Fiorentina da affrontare in tempi relativamente brevi.

Quello del centrocampista Torreira è oggettivamente una priorità. Costa 15 milioni il giocatore di proprietà dell’Arsenal. Puntare ad uno sconto può sembrare un atteggiamento normale, ma se lo sconto non ci sarà, la Fiorentina non vuole certo correre rischi e quindi si muoverà in fretta in direzione dell’Inghilterra.

La situazione più complicata, almeno stando a quello che riporta La Nazione, è quella di Piatek. L’Hertha Berlino si aspetta proprio come l’Arsenal per Torreira, 15 milioni di euro. Non è detto che i viola siano disposti a spendere questi soldi per lui e non è da escludere una mossa diversa, ovvero il rinnovo del prestito per un’altra stagione.

Quanto ad Odriozola, sarà Ancelotti l’ago della bilancia in questa vicenda. Se il tecnico del Real Madrid lo considera un titolare, le possibilità di conferma del giocatore in viola sono pari allo zero. Nel caso invece avesse qualche dubbio, la soluzione sul piatto c’è e accontenterebbe tutti: rinnovo del prestito.