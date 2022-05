Torreira via da Firenze? Sarri pronto ad accogliere il suo vecchio pallino

La situazione intorno a Lucas Torreira non si è ancora sbloccata. Oggi scade il diritto di riscatto della Fiorentina di 15 milioni dall’Arsenal, ma intanto sembra emergere una squadra italiana sul giocatore. Si tratta della Lazio di Maurizio Sarri, suo estimatore da tempo, che vorrebbe l’uruguayano per sostituire Lucas Leiva sul piede d’addio.

Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, in caso di mancato accordo tra Pablo Bentancur, agente di Torreira, e la dirigenza viola, la Lazio sarebbe già alla finestra, pronta a cogliere l’occasione per rifarsi il look a centrocampo.