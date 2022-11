Torreira: “Volevo restare alla Fiorentina dopo una grande stagione. Ma tutti sappiamo come le cose possono cambiare velocemente nel calcio”

Il matrimonio tra Lucas Torreira e la Fiorentina non è proseguito, nonostante fosse stato molto proficuo per entrambe le parti. Il giocatore, ora al Galatasaray, è tornato a parlare delle vicende di mercato che lo hanno riguardato.

“E’ molto importante per un giocatore come me avere continuità – ha detto Torreira – com’è successo la scorsa stagione. C’era molta ansia, tensione e incertezza. Ci sono state molte offerte. In realtà volevo restare in Italia dopo una grande stagione alla Fiorentina. Ma come tutti sappiamo, le cose possono cambiare velocemente nel calcio”.

Poi ha aggiunto: “Dovevo avere continuità per il Mondiale, per questo ho deciso di andare in Turchia e al Galatasaray, perché il progetto ha finito per convincermi”.