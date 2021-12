Torricelli: “La Fiorentina può ambire all’Europa che conta. Vlahovic è impressionante. Il serbo è al pari di Zapata e Immobile”

L’ex difensore della viola Moreno Torricelli ha parlato così a Lady Radio. Ecco un estratto delle sue parole: “La Fiorentina è una squadra divertente e attrezzata, sta facendo un ottimo campionato e può ambire all’Europa che conta. Italiano sta facendo divertire Firenze, ora gli servirà la fortuna di evitare gli infortuni e avere una continuità di rendimento, ancora prima del mercato. A gennaio rinforzarsi è difficile. La Fiorentina ha qualità, ma è da marzo in avanti che vedremo se riuscirà a fare la differenza. Se rischi qualcosina ma lo fai per offendere l’avversario su ogni campo è un’idea che mi piace molto. Serve equilibrio, ma in attacco i gigliati hanno dei giocatori molto pericolosi. Vlahovic è impressionante ed è giusto sfruttare le sue incredibili qualità”.

Sul centravanti serbo ha aggiunto: “In Italia è al pari di Zapata e Immobile, sono loro tre gli attaccanti più completi del calcio italiano”.