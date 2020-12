Torricelli: “L’arrivo di Prandelli non ha dato la scossa alla Fiorentina. Senza risultati si può andare nel caos totale”

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Moreno Torricelli, è intervenuto a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Il momento dei viola? La preoccupazione dei tifosi ci sta, non potrebbe essere altrimenti vista la situazione. Il cambio di panchina non ha dato la scossa sperata, giustamente l’ambiente è preoccupato perché l’amore per la propria squadra va oltre tutto. Prandelli? Reputo la Fiorentina una squadra buona con tantissimi giovani molto molto interessanti. Si sta parlando di un campionato un po’ anomalo per via del Covid, la preparazione non è stata fatta come in passato. Se con il cambio di allenatore non riesce a superare il momento di crisi, avere paura è normale. Nel mio ultimo anno alla Fiorentina è successo lo stesso: non avevamo una squadra da retrocessione. Tutti ci aspettavamo qualcosa in più, ma senza risultati si può andare nel caos totale. La squadra di Prandelli, inoltre, non mi pare a posto fisicamente. Pronostico per domani? Può essere la svolta per la Fiorentina, è una partita sentita per entrambe le squadre. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma è una sfida particolare e potrà succedere di tutto. La Viola ha le qualità per fare un campionato dignitoso nonostante le difficoltà che sta avendo”.