Torselli: “Nardella ha scelto di investire i soldi del PNRR per il Franchi, quindi vigili sul rispetto dei tempi. In passato ha concesso tantissime proroghe ai Della Valle…”

Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio regionale toscano, ha commentato la scelta del progetto vincitore per il concorso internazionale del restyling dello stadio Artemio Franchi.

Queste le sue parole: ““I giudizi architettonici, ma ancora di più le questioni giurisprudenziali in merito ad eventuali ricorsi e controricorsi, non spettano né a noi, né tantomeno al Sindaco Nardella.

Bello? Brutto? Ognuno può dire la sua, ci mancherebbe, ma l’importante è che Firenze e la Fiorentina abbiano, quanto prima, uno stadio degno della bellezza che in ogni parte del mondo è sinonimo della nostra città e delle ritrovate ambizioni sportive della squadra.

E nei meandri dei giudizi architettonici e delle questioni giurisprudenziali, non si perda neppure il Sindaco Nardella! Non tocca a lui occuparsi dei ricorsi, né giudicare se il progetto vincitore sia o meno il più bello. Lui ha soltanto un compito: visto che nel restyling del Franchi ha scelto di investire i fondi provenienti dal PNRR e destinati alla città di Firenze – scavalcando le intenzioni della proprietà Viola di realizzare a proprie spese un nuovo impianto – vigili attentamente affinché siano rispettati i tempi promessi.

Firenze e la Fiorentina hanno già perso troppo tempo negli anni in cui, lo stesso sindaco – non facciamo finta di dimenticarlo – concedeva proroghe su proroghe alla famiglia Della Valle, attaccando noi dell’opposizione quando sostenevamo che i fratelli marchigiani non avevano la benché minima intenzione di investire soldi privati nello stadio…”.