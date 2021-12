Totti: “Volevo fare coppia in attacco con Mutu, ci avevo fatto la bocca”. Era pronto a rinunciare ai suoi soldi pur di averlo in squadra, ma la Fiorentina…

Estate 2008, un periodo tumultuoso per la Fiorentina, perché mentre la squadra si preparava a giocare il preliminare di Champions League, venne fuori la notizia che Adrian Mutu stava per trasferirsi alla Roma.

Grande regista di quell’operazione il capitano giallorosso, Francesco Totti, che era pronto addirittura a rinunciare a un milione di euro del suo stipendio per permettere al club giallorosso di portare a casa il fuoriclasse romeno.

Una trattativa che saltò in extremis, perché l’allenatore di allora, Cesare Prandelli, si mise di traverso, minacciando le dimissioni. Totti ci rimase male: “Ci avevo fatto la bocca, volevo fare coppia con lui in attacco. Per sostituirlo il club parlò di due giocatori da prendere. Io, per evitare problemi, non faccio nomi”.