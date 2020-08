Tra Biraghi e Torreira: Intrecci di mercato viola e giallo rossi. Si raffredda un possibile scambio tra centrocampisti

La Gazzetta dello Sport si concentra su due intreccci di mercato tra Fiorentina e Roma. Ai giallorossi piace molto Biraghi di ritorno alla Fiorentina, ma la Roma, attraverso alcuni intermediari, sta sondando anche il mercato inglese. Capitolo Diawara: all’Arsenal interessa molto, per la Roma non è incedibile, ma il prezzo è di almeno 25 milioni più bonus. Lui vorrebbe restare in Italia anche per amore (la fidanzata è da ieri sull’ultimo set di Gabriele Muccino), ma ai Gunners non direbbe no a priori. Per ora è fredda la pista di uno scambio con Torreira perché la Roma punta ad incassare soldi e a fare una plusvalenza.

0 0 vote Article Rating