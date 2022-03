Tra Coppa Italia e punti pesanti per l’Europa: il recupero con l’Udinese presenta alla Fiorentina quindici giorni di fuoco

Nella giornata di ieri, finalmente, la Lega Calcio ha reso nota la data del recupero di Fiorentina–Udinese. Una partita che si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio, ma che fu rinviata per i casi di covid all’interno del gruppo squadra friulano. Mercoledì 27 aprile è il giorno scelto, e allora andiamo a vedere come si presenta il nuovo calendario della Fiorentina alla luce di questo impegno.

Innanzitutto occorre fare una premessa: a gennaio l’Udinese era una squadra in grande difficoltà, mentre adesso la formazione di Cioffi appare rigenerata. Al netto di questo, comunque, la Fiorentina dovrà arrivare alla partita consapevole delle proprie potenzialità e quindi di poter vincere. L’incognita è casomai la condizione fisica dei giocatori viola, visto che questo recupero renderà inevitabilmente più fitto il calendario.

Per la squadra di Italiano saranno di fatto quindici giorni di fuoco. Si parte il 16 aprile con la partita contro il Venezia, mentre il 19 ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Da lì la Fiorentina passerà alla trasferta di Salerno, nel weekend del 23/24 aprile, e poi dopo tre o quattro giorni ci sarà appunto il recupero con l’Udinese. Un tour de force che si concluderà con la trasferta a San Siro contro il Milan, nel fine settimana del 30 aprile/primo maggio.

Insomma, per la Fiorentina il mese di aprile si prospetta veramente intenso soprattutto nella sua seconda parte. Cinque partite in quindici giorni, fondamentali per la stagione viola visto che metteranno in palio la finale di Coppa Italia e punti pesanti per l’Europa. Un calendario che Italiano dovrà studiare molto bene, soprattutto dal punto di vista delle rotazioni a cui dovrà inevitabilmente ricorrere.