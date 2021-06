Tra ex viola e obiettivi attuali: dopo Hysaj, la Lazio insidia ancora la Fiorentina sul mercato

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio avrebbe nel mirino diversi giocatori. Non solo Hysaj, che ormai sembra essere un nuovo calciatore biancoceleste, tra gli obiettivi che la società romana ha in comune con la Fiorentina. Per la nuova squadra di Sarri Tare tiene d’occhio anche Matteo Politano e Riccardo Orsolini per le corsie laterali. Fari puntati anche su Josip Ilicic e Stevan Jovetic, due ex viola di lusso. Sembra interessare anche Felipe Anderson, accostato nelle ultime finestre di mercato anche alla Fiorentina.