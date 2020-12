Tra i candidati per la Top11 dello scorso campionato al Gran Galà AIC c’è anche un giocatore della Fiorentina

C’è anche il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat tra i candidati per entrare nella top11 dei migliori giocatori della stagione calcistica 2019/20, che il marocchino ha giocato interamente con la maglia dell’Hellas Verona. Tra gli altri candidati da mezionare la presenza dei due ex viola Ilicic e Cuadrado. Il premio per il miglior allenatore dell’anno invece sarà conteso da De Zerbi, Gasperini e Simone Inzaghi.

