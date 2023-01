Tra i due litiganti il Getafe gode? Monza e Fiorentina si vedono inserire una nuova pretendente per l’obiettivo dell’attacco

Il Getafe ci prova per Josip Brekalo, obiettivo di mercato di Fiorentina e Monza. Così l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio riporta che la società spagnola è fortemente interessata al trequartista croato e sono stati avviati anche dei contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione.

Il Monza resta comunque in pole-position, ma qualora nelle prossime ore non dovesse accelerare e chiudere la trattativa, il Getafe sarebbe alla finestra pronto a fare un’offerta. La Fiorentina, dal canto suo, resta vigile e aspetta l’evolversi della situazione: l’esterno ex Torino non ha ancora scelto la sua nuova destinazione.