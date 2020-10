Tra i pali torna l’amuleto Terracciano. E con lui in porta la Fiorentina fa paura!

Torna la Coppa Italia e a difendere la porta della Fiorentina torna Pietro Terracciano. A sorpresa il portiere della Fiorentina si è reso protagonista del finale di stagione scorso della squadra di Iachini, sostituendo in modo permanente l’acciaccato Dragowski. Il numero 1 viola anno scorso ha collezionato tra Serie A e Coppa Italia 10 presenze, di cui ben 4 clean sheet. Nelle altre 6 partite Terracciano ha subito 8 gol. Con lui in campo la Fiorentina ha vinto 7 partite, pareggiate 2 e persa solo una. Praticamente un amuleto.

Alcuni tifosi viola volevano più considerazione per lui anche per un possibile posto da titolare, ma Dragowski ha ripreso il proprio posto da titolare a inizio stagione, salvando in varie occasioni la Fiorentina con grandi interventi. E non si può dire che la Fiorentina là dietro non abbia le spalle ben coperte.