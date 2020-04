Tra Immobile e Ronaldo c’è anche Pulgar: il centrocampista viola entra in una speciale top10

Anche se il suo rendimento non ha convinto proprio tutti, non si può dire che Erik Pulgar non sia un gran rigorista. Fino ad ora 4 su 4 i gol messi a segno dal cileno dal dischetto degli 11 metri. La sua realizzazione del 100% dei penalties tirati quest’anno lo fa entrare di diritto nella top10 dei migliori rigoristi della Serie A. Al comando c’è il capocannoniere Ciro Immobile, seguito da Cristiano Ronaldo e Criscito. Pulgar si posiziona in nona posizione in compagnia del bomber dell’Inter Lukaku.