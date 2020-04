Tra le paure e la voglia di confermarsi: l’attaccante per il futuro la Fiorentina ce l’ha già

“Dusan il prossimo anno ti vedremo ancora non la maglia della Fiorentina?” “……. Si, o almeno da parte mia si!” Un po’ di titubanza nel rispondere alla domanda della giornalista di Sky Sport nell’intervista di ieri sera che Dusan Vlahovic ha rilasciato all’emittente televisivo. Una titubanza che di certo non è legata alla sua ferma volontà di rimanere a Firenze: “Voglio rimanere a lungo in viola” aveva infatti affermato il giocatore pochi minuti prima. Quel “da parte mia” però nasconde qualche preoccupazione dovuta al fatto che la società viola in estate potrebbe fare altre scelte per l’attacco del prossimo anno, ritenendo il classe 2000 ancora troppo giovane per sostenere il peso del reparto offensivo. Vlahovic dal suo canto sembra deciso a voler convincere Commisso e Pradè a puntare tutti su di lui anche per la prossima stagione. Quando il campionato riprenderà è certo che il serbo è pronto a giocarsi tutte le sue carte per affermarsi in viola e poter dire: “Io sono la punta che cercate!”