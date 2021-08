Tra nove giorni sarà Fiorentina-Cosenza, ma gli avversari dei viola non hanno ancora l’allenatore. Il DS Goretti: “L’obiettivo è vivere alla giornata”

Roberto Goretti è stato presentato questo pomeriggio nella sala stampa del San Vito-Marulla di Cosenza come nuovo direttore sportivo della squadra calabrese. Il neo DS rossoblù era stato accostato anche alla Fiorentina come nome per affiancare Daniele Pradè, invece la squadra viola Goretti la affronterà da avversario, tra poco più di una settimana.

A nove giorni dal primo impegno stagionale contro i viola in Coppa Italia il Cosenza, da qualche ora riammesso alla Serie B, non ha ancora l’allenatore per la prossima stagione. In pole sembra esserci l’ex tecnico del Chievo Marco Zaffaroni. Goretti in sala stampa non ha voluto illudere i tifosi sulla situazione difficile che sta vivendo la società cosentina e ha detto: “Il nuovo allenatore entro la settimana arriverà. Obiettivo stagionale? Vivere alla giornata. Vogliamo fare una squadra che possa giocare e vincere nel primo impegno in Serie B”