“Tra quelli che sono all’interno della Fiorentina, Antognoni è quello che ci capisce più di calcio. Il fatto che non sia stato mai coinvolto spiega gli errori sul mercato”

La firma del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha parlato delle tematiche di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Se Antognoni non dovesse restare, mi dispiacerebbe per lui ma soprattutto per la Fiorentina. Ci perderebbe di più la società che Giancarlo, su questo non ho dubbi. Tra quelli che sono all’interno della Fiorentina, Antognoni è quello che ci capisce più di calcio. Se in una società dove la conoscenza calcistica non è tra le principali doti, rinunci o cerchi di accantonare uno che di calcio capisce, il motivo di tutto questo mi sfugge. Dato che quasi mai Antognoni è stato coinvolto nelle vicende di mercato, da questo si capisce il perché la Fiorentina ha commesso questi errori sul mercato”.