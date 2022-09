Tra rinnovi e primi contratti da professionisti. Come la Fiorentina sta costruendo il settore giovanile ‘made in Italy’

In contrasto con i tanti italiani nella rosa della Fiorentina con il contratto in scadenza (LEGGI QUI), chi può stare tranquillo è il settore giovanile, dove la società viola ha giocato d’anticipo, come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio. Quest’estate, tra rinnovi e primi contratti da professionisti, hanno firmato ben dieci ragazzi.

La lista è lunga: da chi in questo momento è in prestito a fare esperienza, come Agostinelli e Gentile, a chi comincia già ad assaggiare la prima squadra, come Favasuli e Bianco. Poi anche Distefano, Romani, Kayodé, Sadotti, Braschi e Capasso. Ha preso forma la giovane Fiorentina ‘made in Italy’.