Tra sogni di mercato e suggestioni, la Fiorentina non perde di vista i giovani italiani: i due nomi che stuzzicano Pradè

Un occhio all’ambizione, l’altro al diktat dell’italianità, mantra più volte sbandierato senza poi un reale seguito. Su questi binari si è mossa e si muoverà l’attività di Daniele Pradè, in particolare in chiave giovani. (Anche) per questo sono stati cercati Belotti e Petagna a gennaio e si è preso comunque Cutrone. Stesso discorso per il centrocampo, dove il sogno è sempre stato Tonali. In tal senso quindi, gli interessi per Matteo Pessina e Francesco Cassata, entrambi mediani o mezzali classe ’97 e protagonisti di una buona stagione, il primo a Verona (in prestito dall’Atalanta), il secondo al Genoa (in prestito dal Sassuolo). Oltre ai nomi di rilievo su cui punterà la Fiorentina, nelle strategie del ds viola ci saranno probabilmente anche loro.