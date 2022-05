Per la Fiorentina i prossimi saranno 180 minuti divisi tra stadio e divano, tra tifo e nobile arte del “gufare”. La sfida all’Europa coinvolgerà viola, Lazio, Roma e Atalanta e si incrocerà con quella per lo scudetto e con quella per la salvezza.

Come scrive il Corriere Fiorentino, si parte oggi, comunque, e la prima a scendere in campo (alle 20.45) sarà la Roma di José Mourinho. Domani invece sarà la volta dell’Atalanta (di scena alle 18 contro il Milan) mentre lunedì chiuderanno il quadro della penultima giornata la Fiorentina (alle 18.30) e la Lazio che, alle 20.45, sfiderà la Juventus.