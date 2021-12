“Traditore”, “Maestro della finzione”: Paulo Sousa è riuscito a far arrabbiare una nazione intera

L’ex tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, è riuscito nell’impresa di far arrabbiare una nazione intera. Nel caso in questione parliamo della Polonia.

L’allenatore portoghese vuole interrompere la sua esperienza da CT della nazionale polacca per andare ad allenare il Flamengo in Brasile. E così ecco che si sprecano gli epiteti nei suoi confronti. Giusto per citare il Przeglad Sportowy, il giornale sportivo più importante del paese segnaliamo: “Traditore” e “Maestro della finzione”.

Un rapporto dunque che si sta per chiudere in modo tumultuoso, l’ennesimo. Anche a Firenze, al momento della sua separazione, le cose non erano andate certamente bene, con accuse fatte alla società e conferenze stampa che erano diventate ridicole.