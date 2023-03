Tragedia all’Antella: il padre dell’ex Fiorentina Di Carmine si accascia davanti alla moglie e muore

Ieri pomeriggio al bar con gli amici dell’Antella a commentare la giornata calcistica, poi, in serata, il malore mortale. Antella sotto shock per l’improvvisa morte di Emidio Di Carmine, 71 anni compiuti lo scorso 8 marzo, padre del calciatore ex viola Samuel (oggi attaccante del Perugia) ed ex calciatore lui stesso. Emidio si è accasciato a terra davanti agli occhi della moglie Jenny, disperata. Vano ogni tentativo di soccorso.

Emidio Di Carmine giocava da centravanti, come il figlio; capitò nel grande Cagliari che aveva da poco vinto lo scudetto. In serie A giocò una sola partita a Torino contro la Juventus il 26 novembre del 1972 sostituendo addirittura Gigi Riva. Ha militato anche nella Torres e nel Livorno. “Era un centravanti dotato di ottima tecnica”, ricordava qualche anno fa sulla Gazzetta dello Sport il libero del Cagliari dello scudetto, Beppe Tomasini. Il sindaco Francesco Casini ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia a nome dell’Amministrazione comunale. Le condoglianze anche dalla redazione di Fiorentinanews.com