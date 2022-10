Tragedia storica in Indonesia: quasi 200 morti per una partita di calcio

Davanti a notizie come queste, tutti i pensieri si fermano per un attimo. Ci si ricorda che il calcio, in fondo, è un gioco. Ma quello che è successo ieri in Indonesia non è altro che una delle tragedie sportive più gravi della storia. Come riportato dal Corriere della Sera, sono morte 182 persone al termine di una partita di calcio.

Nella città di Malang, l’Arema FC aveva appena perso 3-2 contro il Persebaya, acerrimi rivali. I tifosi della squadra sconfitta, pieni di rabbia, hanno preso d’assalto il campo. Gli agenti hanno generato ancor più caos lanciando gas lacrimogeni. Dei 42mila tifosi presenti, almeno 3mila erano sul terreno di gioco. Il bilancio, ad ora, è 182 morti e oltre 200 feriti: molte di queste persone hanno perso la vita perché calpestate, mentre cercavano una via di fuga.

Le scene sono da vera e propria guerriglia urbana, in quella che non può essere definita in altro modo se non tragedia.