Tramezzani: “La stagione della Fiorentina non è da buttare. Amrabat e Bonaventura devono dimostrare…”

L’opinionista televisivo ed ex allenatore Paolo Tramezzani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha provato a fare il punto della situazione in casa Fiorentina, e a trovare una soluzione ai tanti problemi dello spogliatoio viola di Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “La stagione dei viola non è da buttare. Nonostante la classifica attuale durante le partite questa squadra è riuscita ad imporre più volte il suo gioco, sotto il punto di vista del palleggio alla squadra non manca niente. Con una classifica migliore, sono convinto che anche presi singolarmente i giocatori riusciranno a risollevarsi in modo automatico. Il problema della Fiorentina spesso è la transizione dalla fase difensiva a quella offensiva, oltre che la presenza di giocatori non sveltissimi nel reparto difensivo. Anche da centrocampisti come Bonaventura e Amrabat mi aspetto un salto in avanti, una svolta decisiva. É sotto gli occhi di tutti che a questa squadra la qualità non manca, il problema è a livello psicologico. Marcature ballerine sui calci piazzati? Anche questo fa capire come sta la situazione. Il risultato di determinate situazioni dipende dalle caratteristiche di tutta la squadra, non solo dei difensori. Marcare a zona è un modo moderno di proteggere la porta, serve fidarsi dei compagni di squadra e devi essere bravo contemporaneamente a fare i movimenti difensivi e a seguire l’attaccante. In questo senso la Fiorentina ha giocatori adatti a marcare sia a uomo che a zona, e anche a zona mista. Serve solo una maggiore concentrazione degli interpreti”.

0 0 vote Article Rating