Tramonta definitivamente l’ipotesi Milik per la Fiorentina. Il procuratore: “Resterà a Marsiglia”

Nelle scorse settimane alcune voci di mercato avevano accostato nuovamente il nome dell’ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik alla Fiorentina come spalla di Vlahovic o come sostituto in caso di una sua partenza. A porre fine a questa ipotesi è stato lo stesso agente del giocatore, che a L’Equipe ha dichiarato: “E’ felice a Marsiglia, resterà almeno per un altro anno”.

Il centravanti resterà quindi all’Olympique Marsiglia il prossimo anno, mentre è tutto da vedere quello che sarà il futuro di colui che è stato il suo compagno di squadra per sei mesi nel club francese, ovvero il terzino Pol Lirola che è atteso in serata al raduno della Fiorentina.