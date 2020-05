Trascinata da uno straordinario Rui Costa, la Fiorentina cala il poker contro il Parma di Buffon e Paulo Sousa – VIDEO

Il primo Carnevale del millennio venne festeggiato nel modo migliore dalla Fiorentina, che il 26 febbraio 2000 annientò il Parma 4 a 0 al Tardini. Ed era una squadra di tutto rispetto quella di Malesani, che tra le proprie fila poteva vantare giocatori del calibro di Buffon, Thuram, Sousa, Crespo e Di Vaio. Ma quel giorno i gialloblu non scendono nemmeno in campo, e dopo due tentativi falliti in avvio lasciano il controllo della gara alla Fiorentina. Peraltro i viola sono privi di Batistuta, ma la sua assenza non si fa sentire. A farne le veci un ispiratissimo Rui Costa che al 21′ parte palla al piede, allarga per Mijatovic che appoggia a Balbo permettendogli di insaccare a porta vuota. Nella ripresa Rui Costa si prende la scena tutta per sé. Al 65′ concretizza un assist di Balbo mettendo a sedere Buffon, dieci minuti dopo lo infila di nuovo con un destro al volo dal limite. A chiudere in bellezza la giornata ci pensa poi Mijatovic, con una punizione perfetta all’85’. Era una bella Fiorentina, che si divertiva ed entusiasmava, nonostante quell’anno si dovette accontentare del settimo posto e di un ottimo percorso in Champions League.