Trattativa in stand-by per Cutrone: la motivazione è di natura economica. I dettagli

L’obiettivo numero uno per la Fiorentina è l’attaccante. Serve una prima punta a Iachini, visto il rendimento praticamente nullo di Pedro e un Vlahovic ancora acerbo. E l’obiettivo numero uno è Patrick Cutrone che ha salutato l’Italia in estate destinazione Premier League. Il classe 1998 potrebbe presto lasciare il Wolverhampton, ma secondo quanto scrive Gianlucadimarzio.com, in questo momento la trattativa è in una fase di normale stand by per le richieste del Wolves. Nulla che possa preoccupare la Fiorentina ma c’è stato un rallentamento nella trattativa viste le richieste del Wolverhampton. Il club viola ha impostato la trattativa sulle basi economiche richieste dal club britannico ma si stanno riscontrando dei rallentamenti sulle modalità e tempistiche di pagamento. Per il Wolverhampton quello di Cutrone è stato un investimento importante nell’ultima sessione di calciomercato e dopo soli 4 mesi, non vorrebbe perdere parte dell’esborso economico fatto. Si continua a lavorare con la Fiorentina che ormai ha individuato nell’attaccante azzurro l’obiettivo numero 1.