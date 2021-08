Tre acquisti per Italiano: Barone prepara l’offensiva

Tre acquisti per rendere più competitiva la Fiorentina targata Italiano. Esterno d’attacco, difensore e regista: Barone prepara l’offensiva, questo è quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

I nomi? Orsolini e Brekalo sull’ala. Per il ruolo di play piacciono invece Sensi, Torreira e Skhiri.

Quanto al nodo difesa: dipende tutto da Milenkovic e Pezzella. Se partono, secondo il quotidiano sportivo, ci sarà la caccia a Nastasic e Cistana.

Da non dimenticare la questione Lirola: se il terzino va in Francia, c’è pronto Zappacosta per sostituirlo.