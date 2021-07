Tre assenze durante la stagione che potrebbero pesare: un dettaglio da non tralasciare per il mercato

Dal 9 gennaio al 6 febbraio si svolgerà la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa. Un’edizione spostata per ben due volte, che si sarebbe dovuta svolgere prima tra giugno e luglio 2021, poi tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021, infine lo spostamento finale a inizio dell’anno prossimo. Cambiamenti condizionati da meteo e pandemia. La Fiorentina perderà, per almeno parte del mese di competizione, quasi sicuramente due dei componenti della sua attuale rosa: Kouame e Amrabat. Da tenere d’occhio anche Duncan, che però è un po’ meno sicuro del posto tra i convocati. Costa d’Avorio, Ghana e Marocco, in ogni caso, sono tra le squadre qualificate per la Coppa d’Africa.

Un dettaglio da non tralasciare in vista della prossima stagione, soprattutto in ottica mercato. Assenze che potrebbero pesare in un momento clou per il campionato della squadra che si troverebbe senza pedine importanti. Tre giocatori che comunque sono al centro di alcune voci di mercato che potrebbero portarli lontano da Firenze. Che la Coppa d’Africa possa incidere sul loro futuro in maglia viola?