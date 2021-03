Tre buone notizie e una cattiva: il punto sugli infortunati in vista del Benevento

Per la Fiorentina è sempre più vicino l’appuntamento di sabato contro il Benevento, uno scontro salvezza da non sbagliare per evitare di peggiorare ulteriormente la classifica. Rispetto alla partita contro il Parma, Prandelli potrebbe recuperare qualche giocatore.

Come si legge su La Nazione, buone notizie per Bonaventura e Kouame: l’ex Milan è tornato nella sfida contro i ducali e tutto lascia pensare che al Vigorito potrà giocare dal 1′. L’ivoriano, invece, sta meglio e da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo: la sensazione è che tornerà di nuovo tra i convocati della Fiorentina per la sfida contro la squadra di Inzaghi. Filtra ottimismo anche per Amrabat, che ha subito una botta alla schiena contro il Parma: il marocchino sta meglio e ci sarà contro il Benevento.

Molti più dubbi per Castrovilli, che lunedì ha cominciato a lavorare sul campo dopo aver ultimato le terapie: l’allenamento di ieri, però, ha aumentato il pessimismo sulla presenza del centrocampista al Vigorito. Oggi per lui è in programma un provino decisivo, ma l’anticipo del sabato non aiuta ad accorciare i tempi.