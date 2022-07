Tre colpi in arrivo

Mandragora è già stato annunciato ufficialmente dalla Fiorentina. E’ lui il primo vero rinforzo di questo mercato per i viola.

Il Corriere Fiorentino stamani fa il punto della situazione partendo da quello che ci aspetta a breve termine, ovvero l’arrivo di altri tre colpi.

I colpi in questione sono Gollini (già definito l’affare), Jovic e Dodô, in sostanza un giocatore per ogni reparto della squadra. Poi ci sarà altro ancora da fare in vista di una stagione che si presenta come molto impegnativa per i viola, con campionato, Coppa Italia e Conference League.