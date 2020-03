Tre giocatori eclettici per Iachini dal mercato. L’allenatore sembra saldo per la prossima stagione

Perché la Fiorentina punta su Florenzi? La risposta a questa domanda è semplice. La valutazione, si legge su La Gazzetta dello Sport, è stata fatta insieme all’allenatore Beppe Iachini che, al momento, sembra saldo al suo posto anche per la prossima stagione.

L’idea del tecnico viola è quella di avere in rosa due-tre giocatori eclettici. Tutta gente che sia in grado di far cambiare volto tattico alla squadra anche a partita in corso. In questo senso il giocatore romanista rientra perfettamente in questo identikit. Florenzi può coprire i due ruoli sulla fascia destra (terzino o esterno d’attacco) e può anche indossare i panni della mezzala in un centrocampo a tre.