Fiorentina-Florenzi: C’è feeling. Una trattativa che i viola sono pronti ad affrontare

La Fiorentina corteggia Alessandro Florenzi fin dai tempi in cui c’era ancora in panchina Vincenzo Montella. Tra il giocatore, finito in prestito al Valencia, e la società viola c’è un feeling che non vacilla anzi che diventa ogni giorno più forte, si legge questa mattina su La Gazzetta dello Sport. Del resto, Daniele Pradè, l’uomo mercato di Rocco Commisso, è stato il dirigente che ha fatto firmare il primo contratto da professionista al gioiello della Roma.

Tutti sono consci che quella con il club giallorosso, ancora proprietario del suo cartellino, sarà una trattativa non facile, ma sono pronti ad affrontarla lo stesso avendo visto questo sia stato scarso il successo del matrimonio tra lo stesso Florenzi e il Valencia.