Tre gol in quindici minuti: la Fiorentina di Montella umilia la Roma in Europa League – VIDEO

E’ l’Europa League 2014/15, e la Fiorentina ha appena eliminato il temibile Tottenham ai sedicesimi di finali. Alla squadra di Montella spetta dunque l’esame Roma, in un derby tutto italiano che vale il passaggio ai quarti. La situazione non è delle migliori per i viola, che dopo aver pareggiato 1 a 1 in casa devono affrontare la gara di ritorno all’Olimpico, stadio storicamente non troppo fortunato. Ma quello che succede il 19 marzo 2015 ha davvero del clamoroso: la Fiorentina vince 3-0 dominando nel primo tempo e gestendo il risultato nella ripresa contro una Roma non pervenuta. Dopo otto minuti il vantaggio su rigore di Gonzalo Rodriguez, che fa centro al secondo tentativo dopo che il primo è stato fatto ripetere. Passano dieci minuti e la Fiorentina raddoppia con Marcos Alonso che sfrutta un pasticcio di Skorupski. Infine, il punti esclamativo di Basanta che insacca di testa al 21′. Festa grande per i tifosi viola, alimentata dalla soddisfazione di aver eliminata una rivale storica. La Fiorentina d’altronde si dimostrò più forte, e si confermò superando la Dinamo Kyev ai quarti di finale. La cavalcata degli uomini di Montella si arrestò solo in semifinale, contro un Siviglia troppo forte. Ma quell’edizione dell’Europa League ci regalò delle notti magiche, tra cui quella in cui la Fiorentina umiliò la Roma a casa sua.