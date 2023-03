Tre obiettivi e un finale tutto da scrivere. La Fiorentina deve continuare a cavalcare un’onda che potrebbe far diventare questa annata storica

Un po’ di spavento all’inizio poi tutto è tornato come doveva essere e la Fiorentina in terra turca ha stravinto. Quarti di finale meritati, battendo un avversario a tratti imbarazzante. Ma non importa, i viola vanno avanti e da adesso si comincerà a fare sul serio.

Continua a segnare Cabral, il gioco offensivo finalmente c’è e la Fiorentina fa paura ogni volta che viene avanti. Castrovilli realizza un gran gol che gli farà bene per tornare protagonista. Che giocata. Sembrano lontanissimi i tempi in cui, anche tirare in porta, era diventato un lusso. Gioia per i trenta tifosi irriducibili arrivati in Turchia, gioia per Italiano che adesso ha in mano una squadra che ci crede. Gioia per tutti, con tre obiettivi nel mirino.

Adesso il Lecce dell’ex Corvino. Autore di una stagione straordinaria, ma da qualche domenica un po’ in difficoltà. Un’altra occasione, per agguantare la quarta vittoria consecutiva in campionato e per riaffacciarsi davvero a quelle posizioni di classifica che la porterebbero ad un possibile finale sorprendente. Il calendario può davvero dare una mano, per poi pensare alla semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese, altra doppia sfida da non sbagliare.

Domenica inevitabilmente il turn over ci sarà, ragionato ma ci sarà. Al Franchi 4-5 cambi, non di più. Per sfruttare i più freschi, per far riposare chi ha giocato sempre in questi dieci giorni. Per fortuna Italiano ha un bel ventaglio di soluzioni, ma soprattutto ha giocatori con energie mentali forti e con entusiasmo. I risultati, le vittorie aiutano da sempre anche a smaltire le fatiche. Oggi la Fiorentina deve continuare a seguire la scia, a cavalcare un’onda che potrebbe far diventare questa annata davvero storica. Coppe, campionato, tutto è ancora da scrivere. Saranno i novanta giorni più importanti, per i tifosi ma anche e soprattutto per i protagonisti. Avanti viola.