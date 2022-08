Tre operazioni di mercato e un fil rouge chiamato Fali Ramadani

Il mercato della Fiorentina sembra essere più vivo che mai. La trattativa con l’Empoli per Bajrami è ben avviata e i viola sono alla ricerca anche di un difensore. In pole c’è Nikolaou dello Spezia, in un affare che porterebbe in Liguria Matija Nastasić. In queste operazioni di mercato, come sottolinea la Nazione, c’è un fil rouge che si chiama Fali Ramadani. Il noto agente gestisce infatti gli interessi sia del centrocampista albanese dell’Empoli che dei due difensori.

Una collaborazione, quella con la Fiorentina, che in questo mercato ha portato in viola Luka Jovic, oltre agli importanti rinnovi di Milenkovic e Italiano.