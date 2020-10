Tre profili diversi e una scelta coraggiosa da fare

Vlahovic, Cutrone, Kouamè. Tre nomi, un posto. Per dare stabilità all’attacco della Fiorentina serve fare una scelta sul titolare di questa squadra, dandogli fiducia e la possibilità di commettere errori senza la paura di ritrovarsi in panchina la partita successiva. Con l’arrivo di Callejon, Vlahovic potrebbe essere quello giusto per sfruttare al meglio gli assist dello spagnolo. Cutrone anno scorso ha dimostrato di saper far male a gara in corso, sfruttando i contropiedi e la stanchezza dell’avversario. Fino ad ora titolare è stato Kouame, che di gol a segno ne ha già messi uno, ma sua duttilità potrebbe tornare comoda non solo per il ruolo di punta. Lo scrive La Nazione

