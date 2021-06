Tre profili e tre possibili destini (diversi)

Lirola, Sottil e Duncan. Tre giocatori che rientreranno a Firenze a inizio luglio per cominciare la preparazione con Rino Gattuso, dopo la loro avventura in prestito tra Sardegna e Francia. Sarà poi il ritiro di Moena a far capire quale sarà il loro futuro, anche se già adesso qualche indizio sembra esserci.

Cagliari e Marsiglia ci hanno e ci stanno riprovando per riavere (a prezzo di saldo) per un’altra stagione rispettivamente Sottil e Lirola, ma la Fiorentina per il momento non si muove dalla sua posizione: prima la valutazione in ritiro, poi la decisione. Almeno non arrivino offerte irrinunciabili, ovviamente. La società viola deve poi considerare che, se per Sottil essendo un prodotto del vivaio, l’investimento è stato praticamente zero, per Lirola e Duncan sono stati spesi ben 30 milioni.

Il terzino destro può contare sul fatto che le probabilità di una maglia da titolare nella difesa a quattro di Gattuso per lui possano essere alte, con Venuti pronto a dargli il cambio. Per Sottil invece rimangono da capire le intenzioni della Fiorentina sul mercato degli esterni, visto anche l’ok di Gattuso alla permanenza di Ribery in viola per un’altra stagione. La titolarità però per lui è lontana dall’essere certa e l’ex Cagliari, vista anche la giovane età, potrebbe non accettare il ruolo di co-protagonista. Duncan invece, con la Fiorentina alla ricerca di un regista, non sembra destinato a poter trovare molto spazio nella nuova Fiorentina disegnata da Gattuso.

Tre profili e tre destini che potrebbero essere diversi. Ora la parola va al campo e… a Moena!