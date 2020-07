Tre punti d’oro per il Torino, ma quanti problemi nello spogliatoio: litigio tra Sirigu e un ex Fiorentina

Nonostante la vittoria per 3-0 contro il Genoa, il Torino – prossimo avversario della Fiorentina – non sta vivendo un momento sereno. Come dimostra il litigio avvenuto al fischio finale tra Salvatore Sirigu, autore di grandi parate contro il Grifone, e l’ex viola Lorenzo De Silvestri. Il numero uno granata, come si legge su calciomercato.com, ha lasciato il campo nonostante il tecnico Longo, come al solito, prima di entrare negli spogliatoi, avesse chiamato a rapporto tutto il gruppo. Una clamorosa lite che sta lì a simboleggiare tutti i problemi di una stagione difficile.

0 0 vote Article Rating