Tre squadre in corsa per un difensore della Juventus: ecco la posizione della Fiorentina

Sembra davvero giunta al termine l’avventura di Daniele Rugani alla Juventus. Secondo calciomercato.com il difensore, che quest’anno ha trovato pochissimo nonostante gli infortunio dei colleghi, lascerà Torino in estate. Ma verso quale destinazione? In pole position ci sono Fiorentina, Milan e Napoli, con nessuna delle contendenti al momento in vantaggio sulle altre. Viola che dunque dovranno combattere una potente concorrenza qualora volessero aggiudicarsi Rugani. Una cosa però è certa: la Juventus non avrà difficoltà a cedere il proprio giocatore durante la prossima sessione di mercato.