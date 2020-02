In occasione della gara amichevole di Under 18 Francia-Italia, in programma il 12 febbraio, il tecnico Bernardo Corradi ha convocato il difensore centrale della Fiorentina, Dalle Mura, fresco di prima convocazione coi “big”. Mentre per l’Under 19, Italia-Svizzera del 12 febbraio, Bollini ha chiamato il portiere Brancolini e il terzino Ponsi.