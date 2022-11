Tre vittorie consecutive e un buon viatico per iniziare l’ultima settimana pre mondiale

Da Marassi a Nyon, dopo tre vittorie consecutive, roba che non era mai successa da agosto a questa parte: la Sampdoria dei 6 soli gol segnati (record negativo in serie A) sembra un buon viatico per iniziare l’ultima settimana prima della sosta.

Come scrive La Nazione, Italiano non ha mai ammesso apertamente il cambio di modulo, insistendo soprattutto sull’atteggiamento dei giocatori chiamati a determinare di più, ma la Fiorentina si è evoluta lasciando per strada la volontà spavalda di dominare nella metà campo avversaria; unico dettaglio che si salva, la scelta di mantenere intatto il pressing alto dei difensori, in modo da poter creare soluzioni per le ripartenze. Qualcosa con cui l’avversaria che uscirà lunedì alle 14 dall’urna dovrà misurarsi.