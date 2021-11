Trenta milioni per Berardi, meno della metà per Orsolini: ma l’esterno del Sassuolo ha un elemento che non convince la Fiorentina

Le due piste per eccellenza per colmare la grave lacuna dell’esterno offensivo sono quelle che erano già state battute in estate, corrispondenti ai nomi di Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Due storie diverse, con il neroverde che è tornato protagonista col Sassuolo e la Nazionale e il rossoblu finito invece ai margini del progetto Mihajlovic.

Per questo i costi sono molto diversi: secondo La Nazione almeno 30 milioni per l’azzurro, circa la metà per il bolognese, che però potrebbe essere anche operazione da prestito iniziale, con riscatto successivo. C’è tuttavia un elemento che, stando a quanto filtra dal club viola, non convince a pieno la Fiorentina su Berardi ed è l’età del giocatore: l’anno prossimo per lui saranno 28 candeline, non certo troppe ma neanche ideali per poter pensare al giocatore anche in ottica plusvalenza (come lo stesso Commisso disse di aver considerato Gonzalez). Evidente che se questo fosse il ragionamento di base, renderebbe il mercato più legato all’obiettivo economico che a quello tecnico.