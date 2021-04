Trevisani: “Contro la Fiorentina abbiamo visto il miglior Ronaldo delle ultime quattro partite. Quindi pensate le altre…”

Il giornalista di Sky Sport Riccardo Trevisani, in telecronaca ieri a Fiorentina–Juventus, ha parlato a Radio24 della crisi di Cristiano Ronaldo: “La Juve sta come sempre, la cosa più inquietante è che non si vede un progresso nell’approccio alle partite, nel gioco e nei giocatori. 9 mesi di lavoro a cosa sono serviti? A un certo punto mi aspetterei una reazione differente. Ronaldo? Ieri a Firenze è stata la miglior partita di CR7 delle ultime quattro, pensate le altre. Sta sbagliando tanti gol, il tempo passa, il corpo va in modo diverso, è normale, non può più giocare 70 partite l’anno, se qualcuno lo educa alla sostituzione fa il bene di Ronaldo”.