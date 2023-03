Trevisani: “Dopo il rigore di Rossi, la Fiorentina sembrava il Real Madrid e la Juventus sparì dal campo. Gli astri punirono le esultanze di Tevez e Pogba”

Il telecronista Riccardo Trevisani è tornato sulla storica Fiorentina–Juventus 4-2 nel podcast di Cronache di Spogliatoio: “Segnarono Tevez e Pogba, ed entrambi esultarono con la mitraglia alla Batistuta. Forse gli astri del calcio punirono proprio quello. Poi venne fuori un rigore per un fallo su Mati Fernandez, che nel miglior momento della Juventus fu invece una miccia per far esplodere la reazione della Fiorentina. Iniziò completamente un’altra partita in cui i viola sembravano il Real Madrid e la Juve una squadra di categoria inferiore, completamente sparita dal campo. La Fiorentina diventò cattiva, affamata, trascinata da uno stadio indemoniato”.