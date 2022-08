Trevisani: “Igor non è il più forte della Serie A ma fa la differenza. Turn over? La Fiorentina ha preso qualità ma non sono tutti sullo stesso livello”

Un giudizio sulla Fiorentina che domani affronterà il Napoli al ‘Franchi’ arriva anche dal telecronista Mediaset Riccardo Trevsani, a Radio Bruno:

“Mi sembra che la squadra abbia approcciato in modo molto serio il doppio confronto, intendo anche lo spirito di sacrificio nelle difficoltà. Sul fatto che ci siano alcune cose da migliorare non ci sono dubbi, credo anche che la qualità dei giocatori che stanno arrivando metteranno la Fiorentina in condizione di giocare un calcio che a Italiano piace molto.

E’ vero che Igor è un difensore importante, per arrivare ad essere il più forte del campionato ce ne vuole ma è sicuramente uno che fa la differenza, molto più di quanto non sembrasse quando era arrivato a Firenze.

Curiosità sui nuovi? La qualità, la Fiorentina ha preso tutti giocatori squisiti, da Jovic a Barak e sta puntando Bajrami. Sta cercando di migliorare quello che già di clamoroso ha fatto la scorsa stagione. Italiano è la garanzia, però credo nei titolari e nelle 5-6 riserve affidabili, non credo molto nei cambi vorticosi. Sul lungo periodo non credo che tutti possano dare lo stesso contributo, il turn over spesso è una scelta di poca personalità degli allenatori, per accontentare tutti”.