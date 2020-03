Troppo acerbo per Montella ma poco motivato per Bigica: il destino incerto di Bobby Duncan

A gennaio Bobby Duncan sembrava dover lasciare la Fiorentina per far ritorno in prestito in Inghilterra, dove il Sunderland era pronto ad accoglierlo. Per il classe 2001 la stagione 2019/20 non è andata proprio come sperato, dopo un avvio impetuoso e 3 gol nelle prime 3 partite con la Primavera di Bigica. L’inglese ambiva ad entrare in pianta stabile tra i calciatori presi in considerazione da Vincenzo Montella e con questo spirito aveva accettato di lasciare il Liverpool. L’aeroplanino però lo riteneva ancora troppo acerbo e di fatto non l’hai preso davvero in considerazione. La reazione di Duncan è andata in controtendenza con quanto fatto invece da Vlahovic, che la passata stagione trascinò letteralmente la Primavera. L’inglese invece è sparito dai radar a metà dicembre per ricomparire a metà febbraio, due gare prima dello stop: se e quando la stagione riprenderà, Duncan giocherà senza dubbio con i suoi coetanei, anche perché c’è una seconda finale consecutiva di Coppa Italia da giocarsi. Quello che accadrà dopo invece è avvolto nel mistero: difficile pensare che la Fiorentina lo voglia promuovere tra i grandi, in un attacco che di giovani ne ha già diversi. Possibile quindi che un ritorno in prestito in patria si possa concretizzare davvero tra qualche mese.