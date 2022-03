Tudor: “A Firenze le grandi solitamente soffrono come i cani, ma il Verona ha fatto una grande partita. Se i viola oggi hanno faticato è merito nostro”

L’allenatore dell’Hellas Verona Igor Tudor commenta così in sala stampa il pareggio di oggi per 1-1 contro la Fiorentina: “Il Verona oggi ha fatto una grande partita, secondo me nel primo tempo dovevamo essere in vantaggio ma a Firenze squadre molto più blasonate di noi soffrono come cani: oggi noi non abbiamo sofferto, questo mi rende orgoglioso. Sono contento perché questo è un buon punto. Se c’era una squadra che doveva vincere, era il Verona”

E sugli strascichi possibili accusati dalla Fiorentina dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus afferma: “Qualcosa dopo la prova di Coppa ha perso nello smalto ma se oggi i viola hanno faticato è merito nostro. Prendiamo volentieri questo pareggio”.