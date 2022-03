Tudor: “La Fiorentina è forte, può andare ancora più in alto. È sempre un piacere giocare al Franchi, stadio bello e difficile. Barak? Vediamo domani”

L’allenatore del Verona Igor Tudor ha parlato così nel giorno dell’anti vigilia del match tra la Fiorentina e gli scaligeri: “Barak? Ha preso una botta sull’anca. Vediamo come sta domani. Sta migliorando velocemente, ma non so se sarà convocato”.

Sulla Fiorentina ha commentato: “Non so come saranno, so che sono forti, stanno facendo un ottimo campionato. È una squadra che può andare ancora più in alto, è vicina alla Champions per come la vedo io. Hanno perso due partite immeritatamente, ma ci concentriamo su di noi. È sempre bello giocare a Firenze, il Franchi è uno stadio bello e difficile. Vediamo che succede”.

Sulle differenze rispetto alla gara d’andata ha aggiunto: “Noi siamo cresciuti, loro hanno perso Vlahovic ma hanno preso altri giocatori. All’andata facemmo una grande partita, Casale fece benissimo in marcatura sul serbo. Concedemmo poco, facendo una gara tosta, che speriamo di ripetere domani”.